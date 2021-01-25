نابل: تسجيل حالتي وفاة و197 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية نابل ليبلغ 367 حالة وفاة، على إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين أمس الأحد، وفق ما أوردته الادارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية

وأسفرت التحاليل الاخيرة المنجزرة والبالغ عددها 609 تحاليل مخبرية عن رصد 197 إصابة محلية جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 13546 حالة من بينها 2787 حالة لا تزال حاملة للفيروس

وتتوزع حالات الإصابة الاخيرة المسجلة على 46 حالة بمعتمدية قربة، و25 حالة بمعتمدية منزل بوزلفة، و24 حالة بمعتمدية منزل تميم، و20 حالة بمعتمدية نابل، و17 حالة بمعتمدية الحمامات، و16 حالة بمعتمدية بني خلاد، و14 حالة بمعتمدية قرمبالية، و11 حالة بمعتمدية سليمان، و9 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري، و7 حالات بمعتمدية الهوارية، و5 حالات بمعتمدية بني خيار، و3 حالات بمعتمدية قليبية.