مصالح الديوانة بمطار قرطاج تحبط عمليتي تهريب كبسولات كوكايين وقنب هندي

أحبطت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج في عمليّتين متتاليتين محاولتي تهريب 31 كبسولة من مخدّر الكوكايين و280 كبسولة من مخدّر القنّب الهندي (الزّطلة)، وفق بلاغ للديوانة التونسة، الاثنين.

وقد تمكّنت فرقة الديوانة لتفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج، أمس الاحد، من إحباط محاولتي تهريب كميّة من مخدّر الكوكايين ومن مخدّر القنّب الهندي (الزطلة) في شكل كبسولات قام مسافران قادمان من كوناكري باخفائها عن طريق البلع وبأماكن من جسمهما.

وافادت الديوانة التونسية، أنّ أعوان الديوانة اشتبهوا في المسافرين و بإخضاعهما إلى التفتيش الدقيق، تم ضبط 31 كبسولة من مخدّر الكوكايين قام المسافر بابتلاعها وتزن إجمالا 535 غراما.

وحجز اعوان الديوانة في عملية ثانية كمية من القنّب الهندي مخفيّة بجسم مسافرة تبيّن، أيضا، أنّها قامت بابتلاع كميّة أخرى من الكبسولات المخدّرة، حيث بلغ عدد الكبسولات التّي أخفتها 280 كبسولة قدّر وزنها بـ1833 غراما.

وأفاد المصدر ذاته أنّه تمّ تحرير محضري حجز في الغرض وإحالة ملفي القضيتين إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وذلك بعد استشارة النّيابة العموميّة.