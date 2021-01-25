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تحذير جديد في إرشادات استعمال لقاح “سبوتنيك V”..وهذه التفاصيل..

2021/01/25 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

نبهت إرشادات استعمال جديدة للقاح “سبوتنيك V” إلى ضرورة استخدام اللقاح بحذر مع المرضى الذين يعانون من أورام خبيثة.

ويُفسر ها التحذير بأنه متأت من نقص المعلومات حول تأثير الدواء على أمراض السرطان.

وفي هذا الصدد تقول التعليمات الحديثة: “بسبب نقص المعلومات، يمكن أن يشكل التطعيم خطرا على المجموعات التالية من المرضى وهم المصابون بأمراض المناعة الذاتية (يمكن أن يؤدي تنشيط الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، ويتوجب بشكل خاص التعامل بحذر مع المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، والتي لديها ميل نحو الظروف الخطيرة والمهددة للحياة)، مع الأورام الخبيثة”.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت لقاح “سبوتنيك V” في أغسطس 2020، وقام بتطوير هذا اللقاح الأول في العالم للوقاية من “كوفيد – 19″، مركز “غاماليا” المتخصص.

يشار أيضا إلى أن لقاح “سبوتنيك V” تم تحضيره على منصة الفيروس الغدي البشري، ويتميز بالأمان وعدم وجود مضاعفات سلبية على المدى الطويل، وتزيد فعالية هذا اللقاح عن 90%، إذ يوفر حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

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