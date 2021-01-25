باجة: تسجيل حالتي وفاة و50 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت اخر الاسبوع بباجة حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد احدهما رجل عمره 72 سنة من معتمدية نفزة توفي بالمستشفي الجهوى بباجة والحالة الثانية لامراة عمرها 87 سنة من معتمدية مجاز الباب توفيت بالمستشفي الجهوى بمجاز الباب ، ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 113 شخصا

واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة يومي السبت والاحد وجود 50 اصابة جديدة بالفيروس بباجة تتوزع على باجة الشمالية والجنوبية (20 حالة)، ومجاز الباب (10 حالات)، وتبرسق (6 حالات)، وتستور (3 حالات)، ونفزة (5 حالات)، وعمدون (حالتان)، وقبلاط (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 3860 حالة من جملة 12095 تحليلا تم اجراؤها

من جهة اخرى، انخفضت نسبة الشفاء الى 85,54 بالمائة بتسجيل تعافي 3302 من المرضى، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة