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بنزرت: المصالح الامنية توزع الف كمامة وقائية من فيروس “كورونا” على عدد من التلاميذ بمناسبة استئناف الدروس

2021/01/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم اليوم الاثنين بمدرستي الهادي شاكر وحي والي ببنزرت الشمالية، مع استئناف الدراسة، تنظيم موكبين لتحية العلم المفدى على انغام النشيد الوطني، وتوزيع ما يناهز الف كمامة وقائية من فيروس “كورونا” المستجد على مجموعة من التلاميذ

ونوه رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت محمد قويدر، الذي اشرف على فعاليات المناسبة بمشاركة قيادات امنية والاسرة التربوية والتلاميذ، ب”الاهداف الحضارية والتربوية السامية للمبادرة”، مبينا انها “تاكيد على العلاقة الطيبة والمحترمة التي تربط الجهاز الامني بالنسيج المدني والمواطني عموما”

يشار الى ان مصالح ولاية بنزرت تولت تنسيق المبادرة بالتعاون مع “الجمعية المتوسطية للثقافة البحرية”، ومؤسسة “فانلاك” التونسية الالمانية

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