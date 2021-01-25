عبد اللطيف المكّي يقيّم الاجراءات المتّخذة للتوقّي من كورونا

اعتبر وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي انّه بالامكان اتّخاذ اجراءات للتوقي من كورونا افضل مما كان داعيا الى عدم تحميل اللجنة العلمية مسؤولية ادارة ازمة الكوفيد ..

وأكد المكي انها مسؤولية سياسية وطنية بامتياز قال انها تبلغ اعلى مستوى في الدولة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة مشيرا الى انه بالامكان تطوير الاجراءات التي اتخذتها اللجنة بحوارمعمق مع مؤسسات الدولة للسيطرة على الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وشدّد المكي في تصريح اذاعي أن الاجراءات ليست مجرد اجراءات علمية والى ان البعد الصحي فيها هو مجرد بعد من الابعاد.