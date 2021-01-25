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منوبة-كوفيد19: تسجيل 3 حالات وفاة و3 إصابات جديدة مقابل 133 حالة شفاء

2021/01/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية منوبة امس الاحد 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بالدندان وطبربة، إلى جانب رصد 3 اصابات جديدة و133 حالة شفاء، اليوم الاثنين، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور.

وأضافت قدور، في تصريح لـ”وات”، انه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين منوبة وطبربة، يبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة 511 حالة منها 508 محل ايواء ذاتي، و03 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (217 حالة)، و طبربة (81حالة)، ووادي اللّيل (70 حالة)، والمرناقية(63 حالة)، ودوار هيشر (28 حالة)، وبرج العامري (21 حالة)، والجديدة (19 حالة)، والبطان (12 حالة).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 4690 حالة اصابة بفيروس كورونا منها و242 حالة وفاة ،و3937 حالة شفاء.

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