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سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للقيمين والقيمين العامين للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم

2021/01/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفّذ، اليوم الاثنين، عدد من القيمين والقيمين العامين بسيدي بوزيد، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وذلك تزامنا مع العودة المدرسية، وتعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم ومواصلتهم لإضرابهم.

وبيّن الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، جمال هاني ، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي تنتظم بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية، تأتي للتعبير عن غضب منتسبي هذا القطاع ورفض ممارسات وزارة الإشراف تجاههم واستهتارها بمطالبهم، على حد قوله.

وأاشار، الى انهم سيواصلون إضرابهم الذي تجاوز الشهرين، إلى حين تحقق مطالبهم والمتعلقة أساسا بتفعيل اتفاق 8 ماي 2018 ، مؤكدا على ان تأمين العودة المدرسية يتجاوز البروتوكول الصحي إلى تفعيل التزامات وزارة التربية تجاه منظوريها حفاظا على البعد التشاركي للعملية التربوية وسلامة المناخ التربوي.

وحذّر، في ذات السياق، الوزارة من أي خطوات تصعيدية قد يقع اتخاذها لاحقا والتي من شانها ان تزيد من تأزم الوضع التربوي، حسب تقديره.

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