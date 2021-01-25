عبد اللطيف المكي:” منظومة كوفاكس فاشلة”

أقرّ وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي بأن منظومة كوفاكس الاممية لتلاقيح كورونا فاشلة باعتراف الامين العام للامم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بسبب عدم تفاعل وتعاون الشركات المنتجة للقاحات مع المنظمة وعدم استجابتها لتسليمها المنتوج لتتولى توزيعه بصفة عادلة مبرزا ان 11 دولة في العالم قال ان من بينها الكيان الصهيوني اقتنت 90 بالمائة من انتاجات اللقاح.

واعتبر المكي في تصريح لـ”ديوان أف أم” ان ذلك غير عادل مشددا على ضرورة استخلاص الدروس و صياغة قوانين عالمية لضمان توزيع عادل للمواد الطبية وقت الازمات الصحية.