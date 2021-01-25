صفاقس: 10 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 251 حالة شفاء خلال 24 ساعة الاخيرة

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 10 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، و313 إصابة جديدة، مقابل 251 حالة تعافي، وفق البلاغ اليومي حول الحالة الوبائية بالجهة، الصادر ظهر اليوم الاثنين، عن الادارة الجهوية للصحة.

وتفيد الاحصائيات الواردة في ذات البلاغ، ان الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا” جاءت ضمن 877 تحليلا، أجريت امس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة وبعدد من المخابر الخاصة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الوباء، الى 18923 إصابة، منها 16007 حالات تعافي، و454 حالة وفاة.

ويقدر عدد المرضى الذين يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بـ19 حالة، مقابل 148 حالة تقيم بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، و89 حالة تقيم بالمصحات الخاصة.