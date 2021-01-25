قبلي-كوفيد19: تسجيل إجمالي 4395 حالة إصابة منذ ظهور الوباء منها 3827 حالة شفاء

أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الاثنين، بأن مؤشرات الوضع الوبائي بولاية قبلي تشير منذ ظهور الوباء الى غاية يوم امس الاحد الى تسجيل 4395 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 3827 حالة تعافي و167 حالة وفاة فيما لا تزال 401 حالة مصنفة نشطة.

وأضاف الحداد، في تصريح لـ”وات” أن الجهة سجلت يوم امس 65 اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج التحاليل السريعة التي تجريها مختلف الدوائر الصحية بالجهة اثناء حملات التقصي النشيط عن المرض، او لبعض الحالات الاستعجالية الواردة على المؤسسات الصحية، فضلا عن بعض النتائج التي وردت على الادارة الجهوية للصحة من عدد من المخابر الخاصة.

وبيّن في السياق ذاته، ان توزع الوضع الوبائي بحسب الدوائر الصحية منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان من سنة 2020 الى غاية يوم امس يشير الى تسجيل الدائرة الصحية بقبلي 2002 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس، منها 1699 حالة تعاف، فيما لا تزال 236 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 67 حالة وفاة، في حين سجلت الدائرة الصحية بدوز 1437 حالة اصابة، منها 1322 حالة تعاف الى حد الان، فيما لا تزال 64 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 51 حالة وفاة.

اما الدائرة الصحية بسوق الاحد فقد سجلت بدورها 678 حالة اصابة، منها 505 حالات تعاف، فيما لا تزال 131 حالة نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة، ومن ناحيتها سجلت الدائرة الصحية بالفوار رجيم معتوق 167 حالة اصابة، منها 138 حالة تعاف، فيما لا تزال 23 حالة نشطة، الى جانب تسجيل 6 وفيات.