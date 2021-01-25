سيدي بوزيد: توفير كميات من الكمامات الواقية ومواد التعقيم لفائدة التلاميذ المعوزين والتلاميذ المقيمين بالمبيتات

أفاد المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد، حسين عكرمي، اليوم الاثنين، أنه تم تأمين العودة المدرسية في ظل انتشار عدوى فيروس “كورونا” بتوفير 8400 كمامة لفائدة التلاميذ المعوزين، و5400 كمامة للمقيمين في مختلف المبيتات، وتزويد عدد من المؤسسات التربوية بمادة “الجافال” من اعتمادات مالية خصصها المجلس الجهوي بالولاية.

وبيّن عكرمي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم صرف اكثر من 500 ألف دينار منذ بداية السنة الدراسية لاقتناء مواد تعقيم ووقاية (صابون، وجافال، وقفازات لفائدة القائمين على عمليات التنظيف)، ومضخات، وأجهزة قيس الحرار،ة وأكياس بلاستيكية، وكميات من سائل تعقيم اليدين على مختلف المؤسسات التربوية، وخاصة منها المدارس الابتدائية.

وأوضح ان بقية المستلزمات الصحية في ما يتعلق بالمعاهد محمولة على الميزانية المخصصة للمعاهد، ويمكن لكل مدير مؤسسة ان يقوم بالاستشارات اللازمة وتزويد المعهد بكل المستلزمات التي تنقصه.

وأضاف أن المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تقوم حاليا بعمليات جرد واحصاء لكل النقائص وسيتم التواصل مع وزارة التربية لتوفير الاعتمادات المالية او التجهيزات العينية اللازمة، وفق تأكيده.