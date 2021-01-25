مدنين: 4 حالات وفاة و26 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 98 حالة تعافي

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 4 وفايات بفيروس “كورونا”، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالجهة 232 حالة وفاة، علما وان معدل الوفيات في اليوم بسبب الفيروس استقر في حدود الـ4 وفيات منذ فترة، وفق ما ذكره لـ(وات)، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

في المقابل، سجّلت الادارة الجهوية للصحة، عددا هاما من حالات التعافي بلغ 98 حالة، مقابل 26 اصابة محلية جديدة، ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 4650 حالة شفاء، وعدد الاصابات الجملية الى 6338 إصابة.

وتوزعت حالات الشفاء حسب المعتمديات، الى 24 حالة بمدنين الجنوبية، و19 بميدون، و16 ببن قردان، و14 بمدنين الشمالية، و12 بجرجيس، و10 بحومة السوق، و3 حالات شفاء بسيدي مخلوف.

في حين توزعت الاصابات الجديدة الى 8 اصابات بجرجيس، و6 بحومة السوق، و4 ببن قردان، و3 بمدنين الشمالية، واصابتين اثنتين بكل من ميدون واجيم، واصابة واحدة بكل من مدنين الجنوبية وبني خداش.