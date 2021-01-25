عاجل: امكانيّة فرض حجر صحي شامل في الفترة المقبلة

ملف توريد مواد غائيّة فاسدة: إلياس بن عامر يكشف تفاصيل جديدة

الوضع الوبائي في بن قردان خطير جدا..وهذه التفاصيل..

هام: هذا موقف حركة النهضة من التحوير الوزاري

مدنين: 4 حالات وفاة و26 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 98 حالة تعافي

2021/01/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 4 وفايات بفيروس “كورونا”، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالجهة 232 حالة وفاة، علما وان معدل الوفيات في اليوم بسبب الفيروس استقر في حدود الـ4 وفيات منذ فترة، وفق ما ذكره لـ(وات)، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

في المقابل، سجّلت الادارة الجهوية للصحة، عددا هاما من حالات التعافي بلغ 98 حالة، مقابل 26 اصابة محلية جديدة، ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 4650 حالة شفاء، وعدد الاصابات الجملية الى 6338 إصابة.

وتوزعت حالات الشفاء حسب المعتمديات، الى 24 حالة بمدنين الجنوبية، و19 بميدون، و16 ببن قردان، و14 بمدنين الشمالية، و12 بجرجيس، و10 بحومة السوق، و3 حالات شفاء بسيدي مخلوف.

في حين توزعت الاصابات الجديدة الى 8 اصابات بجرجيس، و6 بحومة السوق، و4 ببن قردان، و3 بمدنين الشمالية، واصابتين اثنتين بكل من ميدون واجيم، واصابة واحدة بكل من مدنين الجنوبية وبني خداش.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn