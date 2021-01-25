شفيق جراية أمام القطب القضائي المالي.. وهذه التفاصيل

تعليق الدروس بمعاهد هذه الولاية..وهذه التفاصيل..

عاجل: دعوة لإعلان حالة الطوارئ..رئيس الجمعية التونسية للسلامة الصحية يطلق صيحة فزغ..

عبد اللطيف المكي:” منظومة كوفاكس فاشلة”

نصاف بن عليّة تكشف حقيقة حضورها جنازة محرزيّة العبيدي

2021/01/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد محمد بوغلاب اليوم الاثنين 25 جانفي أن مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن عليّة قد حضرت في موكب دفن محرزية العبيدي، وهو ما أثار “موجة من الانتقادات والثلب” ضدّها.

ومن جانبها نفت بن علية في تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك حضورها في موكب دفن القياديّة في حركة النهضة محرزية العبيدي.

وأكدت أن لا قرابة تربطها بالفقيدة وأنها لم تغادر مقرّ إقامتها ولم تقم حتى بزيارة عائلتها ولم تحضر مواكب دفن بعض أقاربها واكتفت بالتعزية عبر الهاتف.

ودعت نصاف بن عليّة إلى التثبت قبل نشر أيّ معلومة، مشدّدة على حرصها على احترام البروتوكولاث الصحية، داعية إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب والأخبار الزائفة التي من شأنها إحباط العزائم.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn