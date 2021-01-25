نصاف بن عليّة تكشف حقيقة حضورها جنازة محرزيّة العبيدي

أكّد محمد بوغلاب اليوم الاثنين 25 جانفي أن مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن عليّة قد حضرت في موكب دفن محرزية العبيدي، وهو ما أثار “موجة من الانتقادات والثلب” ضدّها.

ومن جانبها نفت بن علية في تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك حضورها في موكب دفن القياديّة في حركة النهضة محرزية العبيدي.

وأكدت أن لا قرابة تربطها بالفقيدة وأنها لم تغادر مقرّ إقامتها ولم تقم حتى بزيارة عائلتها ولم تحضر مواكب دفن بعض أقاربها واكتفت بالتعزية عبر الهاتف.

ودعت نصاف بن عليّة إلى التثبت قبل نشر أيّ معلومة، مشدّدة على حرصها على احترام البروتوكولاث الصحية، داعية إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب والأخبار الزائفة التي من شأنها إحباط العزائم.