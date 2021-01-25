منوبة: 5 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع إجمالي الوفيات الى 247 حالة

ارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس “كورونا”، اليوم الاثنين، بولاية منوبة إلى 247 حالة، بعد تسجيل 5 حالات وفاة لأشخاص تتراوح اعمارهم بين 73 و92 سنة، أحدهم قادم من فرنسا.

وقد تعلقت حالة الوفاة الاولى بامرأة تبلغ من العمر 73 سنة أصيلة منطقة صنهاجة بوادي الليل، توفيت بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، وثبتت اصابتها بفيروس “كورونا”، فيما تخص الحالة الثانية رجل يبلغ من العمر 84 سنة أصيل منطقة حي النسيم بوادي الليل أيضا، توفي يوم الاحد الفارط بمستشفى الرابطة بعد ورود النتيجة ايجابية لاختبار “الكوفيد” الخاص به، وقامت بلدية المكان بدفنه بمقبرة الجلاز بالعاصمة.

وتولت، اليوم بلدية دوار هيشر، دفن مسن يبلغ من العمر 92 عاما، اصيل دوار هيشر، توفي اول الاحد المنقضي بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد صراع مع فيروس “كورونا”، إضافة الى وفاة امرأة في 73 من عمرها، أصيلة منطقة بئر الطويل ببرج العامري، بمصحة خاصة بالعاصمة، وتولت بلدية المكان دفنها بمقبرة المساعدين.

أما حالة الوفاة القادمة من فرنسا، فهي لرجل يبلغ من العمر 85 سنة توفي بتاريخ 19 جانفي في فرنسا وجلب جثمانه، وتولت بلدية المرناقية دفنه اليوم بمقبرة المدينة.

يُذكر أنّ عدد المصابين بولاية منوبة منذ بداية الجائحة بلغ الى اليوم، 4690 إصابة مؤكدة بالفيروس، و3937 حالة شفاء، فيما لاتزال 511 حالة نشيطة.