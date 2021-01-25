عاجل: 53 حالة وفاة و1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم لاثنين، أنه تم بتاريخ 24 جانفي الحالي، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 53 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6287 وفاة، منذ مارس الماضي.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 5151 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 146 ألفا و740 شخصا بعد تعافي 2083 مصابا، وذلك من بين 198 ألفا و636 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب2148 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 421 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 146 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.