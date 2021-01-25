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عاجل: غلق هذه المعتمدية بسبب فيروس كورونا…

2021/01/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا في اجتماعها المنعقد عشية اليوم الاثنين، بإشراف والي قابس، منجي ثامر، والذي خصص لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمعتمدية مارث، الغلق المؤقت لهذه المعتمدية، وذلك بداية من يوم الأربعاء 23 جانفي إلى يوم الأحد 07 فيفري 2021.

كما قررت اللجنة تعليق أداء صلاة الجمعة بكافة جوامع معتمدية مارث خلال نفس الفترة، ومنع انتصاب الأسواق الأسبوعية بكافة بلديات هذه المنطقة، وإلزامية ارتداء الكمامة.

وقررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا بولاية قابس المحافظة على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية والتربوية والتكوينية، مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض، على أن تتولى إداراتها تمكين منظوريها من تراخيص تنقل أثناء فترة الغلق.

وكانت معتمدية مارث قد سجلت عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا لتدرج بذلك ضمن المعتمديات التي صنفت حمراء في ولاية قابس.

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