باجة: تعطل الدروس بمدرسة القريعة الشمالية لليوم الثاني على التوالي بسبب انقطاع الطريق

تعطلت الدروس اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي بمدرسة القريعة من معتمدية باجة الشمالية بولاية باجة، التى تضم حوالي 150 تلميذا، وذلك بسبب انقطاع الطريق الذي حال دون مرور سيارات النقل الريفي المقلة للتلاميذ

وقال المدير الجهوى للتجهيز حسن الخلفي ل(وات) ان “سبب وجود هذه الحفرة بالطريق المؤدى الى مدرسة القريعة، اقدام مواطن صاحب ارض بالمكان على تعمد تعلية مساحة بالطريق (المحاذي لارضه)، هي فى الاصل مخصصة فنيا لتكون مجري للماء، مما جعل المياه تركد بالطريق وتتسب فى هذه الحفرة التى تجعل المرور امرا صعبا خاصة بالنسبة للسيارات الخفيفة”، داعيا المواطنيين الى “تغليب المصلحة العامة”.

وصرحت معتمدة باجة الشمالية منية الطويهري ل(وات) بان الطريق “اصبح به منخفض للمياه رغم انه تمت صيانته مؤخرا من طرف مصالح التجهيز على طول 8 كيلومترات، وذلك نتيجة تدخل عشوائي به وغياب طريقة فنية فى تصريف مياه الامطار” واكدت ان اصحاب سيارات النقل الريفي “رفضوا ايصال تلاميذ مدرسة القريعة عبره، وان الدروس متوقفة بها لليوم الثاني على التوالي”

واضافت ان والي الجهة ومصالح التجهيز سيتوجهون اليوم الى هذه النقطة التى يصعب العبور منها، لايجاد حلول عاجلة.