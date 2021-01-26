سوسة: تسجيل 8 حالات وفاة و62 إصابة جديدة و955 حالة تعافي

سجّلت ولاية سوسة امس الاثنين، 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 62 إصابة جديدة، في حين تم رصد 955 حالة تعافي جديدة على إثر إجراء 208 تحاليل اول امس الاحد، وذلك وفق التحيين الأخير الذي ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة

وارتفع، وفق ذات التحيين، إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 441 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 13468 إصابة منها 10168 حالة تعافي.

ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 181 مصابا من بينهم 48 في حالة إنعاش، وذلك الى جانب 24 مريضا من ولايات أخرى