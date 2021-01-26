قفصة: وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين خلال التحركات الاحتجاجية الاخيرة

نفّذ اليوم الثلاثاء عدد من النشطاء السياسيين ومن مكوّنات من المجتمع المدني بولاية قفصة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة تنديدا بحملة الايقافات التي طالت عددا من الشباب خلال موجة الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها مدن من الجمهورية وذلك بدعوة من الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين.

ورفع المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات مطالبة بالاطلاق الفوري لسراح الشبان المحتجين الموقوفين وعدم تجريم الحراك الاجتماعي.

وفي هذا الصدد ذكر كاتب عام الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة ابراهيم ساعي في تصريح لــ(وات) أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت تنديدا بالوضع العام للبلاد والايقافات التي طالت عدد من الشبان خلال الحراك الاحتجاجي الاخير والتي بلغ عددها 1500 موقوف بعدد من ولايات الجمهورية حسب قوله، داعيا القضاء الى اطلاق سراحهم.

واعتبر ابراهيم ساعي أن الايقافات الاخيرة شملت أطفالا قصر تعرّض البعض منهم الى الاعتداءات الجسدية من قبل الامن حسب تصريحه أمر مرفوض داعيا منتسبي القضاء والامن إلى ضرورة النأي بانفسهم عن التجاذبات السياسية مع توفير شروط المحاكمة العادلة للموقوفين.