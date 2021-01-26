زغوان: 48 مصابا بفيروس “كورونا” من جملة 345 حالة نشيطة يقيمون بأقسام الكوفيد بـ3 مستشفيات

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، 51 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2624 إصابة منذ بداية تفشي الوباء، منها 102 حالات وفاة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي.

وأضاف بالي في تصريح لـ”وات”، أن 48 مصابا بالفيروس بالجهة من جملة 345 حالة نشيطة، يقيمون حاليا بأقسام الكوفيد، منهم 33 بالمستشفى الجهوي بزغوان، و8 بالمستشفى المحلي بالناظور، و7 بالمستشفى المحلي بالفحص.

وأضاف، في ذات السياق، أن طاقة الاستيعاب بلغت أقصاها وأنه لا يمكن إيواء مزيدا من المصابين، ملاحظا أن المصالح الصحية ستسعى، بالتنسيق مع وزارة الإشراف في الأيام القليلة القادمة، إلى تجهيز المركب الصحي بجبل الوسط بالمعدات اللازمة، تحسبا لارتفاع محتمل في عدد المصابين.