المهدية: وفاة 03 اشخاص وتسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة فيروس “كورونا” بالمهدية اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة مصابين وهم رجل أصيل معتمدية المهدية (63 سنة) واخر من معتمدية رجيش (85 سنة) وثالث أصيل معتمدية سيدي علوان (73 سنة).

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية ل312 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 128 إصابة جديدة بالفيروس توزعت إلى 34 بالدائرة الصحية بالمهدية و18 بقصور الساف، ورصدت الدوائر الصحية بكل من الجم والشابة وسيدي علوان 17 إصابة جديدة لكل دائرة مقابل 6 إصابات بالسواسي ومثلها بملولش إلى جانب 5 إصابات بشربان وإصابتين (02) بكل من هبيرة وبومرداس وأولاد الشامخ.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء التام، منذ بداية الجائحة، إلى 4850 بعد تعافي 135 مصابا بالفيروس، فيما بلغت الحصيلة الجملية للإصابات 6682 منها 159 حالة وفاة و1673 حالة نشطة (حاملة للفيروس).