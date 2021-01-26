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تونس تدين بشدة محاولة الاعتداءات الفاشلة التي استهدفت العاصمة السعودية

2021/01/26 أخبار, المصدر, سياسة

أدانت تونس بشدة، محاولة الاعتداءات الفاشلة، التي استهدفت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعربت تونس مجددا، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لها في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الخطيرة التي تخالف القانون الدولي، وتمثل تهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرار المنطقة.

يشار الى أن العاصمة السعودية الرياض، تعرضت يوم السبت الفارط الى محاولة شن هجوم بالصواريخ من قبل حركة الحوثيين في اليمن المتحالفة مع إيران.

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