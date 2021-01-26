سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 114 حالة تعافي

سجّلت ولاية بولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد لشخص أصيل معتمدية المزونة، و27 إصابة جديدة، مقابل 114 حالة تعافي إضافية، وذلك حسب ما ذكره لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الاحمدي.

وارتفع بذلك، العدد الجملي للإصابات إلى 4252 حالة، منها 3237 حالة شفاء، و142 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، بـ1754 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ531 إصابة، وثم الرقاب بـ442 إصابة، وجلمة بـ246 إصابة، والسبالة بـ237 إصابة، وبئر الحفي بـ198 إصابة، والمكناسي بـ191 إصابة، والمزونة بـ165 إصابة، وأولاد حفوز بـ151 إصابة، والسوق الجديد بـ128 إصابة، وبن عون بـ126 إصابة، ومنزل بوزيان بـ62 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ16 إصابة.