الكتلة الديمقراطية تطالب هشام المشيشي برفع الحصار عن البرلمان

فرنسا: معهد باستور يتخلى عن مشروع اللقاح ضد فيروس كورونا لقلة فاعليته

القبض على 03 أشخاص من أجل السرقة في سوسة الجنوبية..

صور: قوات الامن تغلق جميع المنافذ المؤدية للبرلمان وتمنع المحتجين من الوصول الى ساحة باردو..

سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 114 حالة تعافي

2021/01/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية بولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد لشخص أصيل معتمدية المزونة، و27 إصابة جديدة، مقابل 114 حالة تعافي إضافية، وذلك حسب ما ذكره لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الاحمدي.
وارتفع بذلك، العدد الجملي للإصابات إلى 4252 حالة، منها 3237 حالة شفاء، و142 حالة وفاة.
وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، بـ1754 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ531 إصابة، وثم الرقاب بـ442 إصابة، وجلمة بـ246 إصابة، والسبالة بـ237 إصابة، وبئر الحفي بـ198 إصابة، والمكناسي بـ191 إصابة، والمزونة بـ165 إصابة، وأولاد حفوز بـ151 إصابة، والسوق الجديد بـ128 إصابة، وبن عون بـ126 إصابة، ومنزل بوزيان بـ62 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ16 إصابة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn