بورصة تونس تقفل حصة الثلاثاء على تراجع بنسبة 53ر0 بالمائة

أنهت بورصة تونس حصة الثلاثاء على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 53ر0 بالمائة عند مستوى 54ر6644 نقطة وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز 7ر3 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، ارتفع سهم شركة الخطوط التونسية بنسبة 1ر5 بالمائة (620ر0 د)، محققا حجم مبادلات بلغ 27 ألف دينار. يذكر أن الناقلة الوطنية تأثرت بجائحة كوفيد-19 مما جعل مداخيلها خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020، تتراجع بنسبة 77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وتطور سهم شركة الاستثمار، “تونافست” بنسبة 4ر2 بالمائة (600ر12 د) مسجلا حجم مبادلات بقيمة 27 ألف دينار.

في المقابل، تراجع سهم الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 3ر4 بالمائة (250ر2د) متبوعا بسهم “سرفيكوم” الذي انخفض بنسبة 5ر3 بالمائة (190ر2د)

واستأثر سهم “ايروسيكل” بأكبر حجم مبادلات للحصة بقيمة 959 ألف دينار. وقد حققت الشركة أرباحا سنوية بلغت 7ر120 م د بتطور بنسبة 38 بالمائة.