نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية بن عروس

سجّلت ولاية بن عروس، خلال الـ24 ساعة المنقضية، 3 وفيات جديدة بفيروس “كورونا”، الى جانب 74 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الوفيات بالفيروس في الجهة إلى 314 حالة وفاة، والإصابات إلى 8341 إصابة مؤكدة، وذلك منذ بداية تفشي الوباء.

في المقابل، سجلت الجهة 119 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليبلغ بذلك مجموع حالات التعافي 7181 حالة.

* ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة، أمس الاثنين، حالة وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 108 حالات، والإصابات إلى 2496 حالة مؤكدة، منذ بداية الجائحة.

ويبلغ عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري في الجهة، حاليا، 123 حالة، 13 منها حالة محل إيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، حالة في الإنعاش، و9 حالات بالمستشفيات المحلية.

* ولاية المهدية

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى

128 إصابة جديدة، ارتفعت على إثرها الحصيلة الجملية للوفيات الى 159 حالة وفاة، والإصابات الى 6682 إصابة، منها 1673 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

في المقابل، سجلت الجهة تعافي 135 مصابا بالفيروس، ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 4850 حالة، منذ بداية انتشار الوباء.

وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 34 بالدائرة الصحية بالمهدية، و18 بقصور الساف، فيما رصدت الدوائر الصحية بكل من الجم والشابة وسيدي علوان 17 إصابة جديدة لكل دائرة، و6 إصابات بالسواسي، ومثلها بملولش، إلى جانب 5 إصابات بشربان، وإصابتين (02) بكل من هبيرة وبومرداس وأولاد الشامخ.

* ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في معتمدية تطاوين الشمالية، ليرتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن هذا الوباء منذ تفشيه، الى 125 وفاة.

ورصدت الجهة، أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد الجملي للإصابات الى 2159 اصابة مؤكدة، توزعت الى 05 حالات في تطاوين الشمالية، وحالتين في تطاوين الجنوبية، وحالتين في غمراسن، وحالة واحدة في رمادة، وأخرى في ذهيبة،

وتوزعت حالات الوفاة، الى 51 حالة في تطاوين الشمالية، و28 حالة في غمراسن، و27 حالة في تطاوين الجنوبية، و06 حالات في بني مهيرة، و05 حالات في البئر الاحمر، و04 حالات في الصمار وحالتي وفاة في كل من رمادة وذهيبة

ويخضع حاليا، 301 مصاب للحجر الصحي الذاتي، في حين يخضع 8 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و05 مصابين في قسم “كوفيد-“19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 10 وفيات جراء فيروس “كورونا” المستجد، و209 اصابات جديدة، مقابل 275 حالة تعافي من الفيروس.

وارتفع بذلك، العدد الجملي للإصابات المؤكدة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، الى 19132 إصابة، منها 16282 حالة تعافي و464 حالة وفاة.

ويبلغ عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة من المصابين بالفيروس 25 شخصا، مقابل إقامة 130 شخصا في وحدات “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و72 مصابا بالمصحات الخاصة.

* ولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد، و33 إصابات، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 147 حالة وفاة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة، إلى 4619 إصابة.

في المقابل، ارتفعت بدورها حالات التعافي من المرض إلى 4420 حالة، في حين لايزال 42 شخصا يقيمون في المستشفيات، من بينهم 08 أشخاص في اقسام الانعاش، فضلا عن خضوع 199 شخصا للحجر الصحي.

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، 04 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بهذا الوباء منذ بداية انتشاره بالجهة، إلى 4839 اصابة، منها 4077 حالة تعافي، و247 حالة وفاة.

وتعد الجهة حاليا، 516 حالة نشيطة، منها 513 حالة تخضع لإجراء العزل الصحي الذاتي، و03 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمديات منوبة (235 حالة)، وطبربة (110 حالات)، والمرناقية (53 حالة)، ووادي الليل (45 حالة)، ودوار هيشر (32 حالة)، والجديدة (18 حالة)، وبرج العامري (14 حالة)، والبطان ( 09 حالات).

* ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، 51 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2624 إصابة منذ بداية تفشي الوباء، منها 102 حالات وفاة.

ويقيم حاليا، 48 مصابا بالفيروس بالجهة، من جملة 345 حالة نشيطة، بأقسام الكوفيد، منهم 33 بالمستشفى الجهوي بزغوان، و8 بالمستشفى المحلي بالناظور، و7 بالمستشفى المحلي بالفحص.

* ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 168 حالة، منها 167 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وتم ايضا، تسجيل 95 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات بالجهة منذ ظهور الوباء، الى 4487 إصابة، منها 3920 حالة تعافي، علما وأن الجهة تعدّ حاليا، 399 حالة نشيطة (حاملة للفيروس).

* ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، و115 إصابة محلية جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس في الجهة، الى 237 حالة وفاة، وعدد الاصابات الى 6453 إصابة.

في المقابل، سجلت الجهة 135 حالة تعافي جديدة، ارتفع بها اجمالي حالات الشفاء الى 4785 حالة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين جزيرة جربة بعدد 65 اصابة، منها 36 اصابة في حومة السوق، و26 في ميدون، و3 اصابات في أجيم، لتسجل بقية الاصابات بعدد 14 اصابة في جرجيس، و12 في بن قردان، و8 في مدنين الجنوبية، و7 في مدنين الشمالية، و6 في بني خداش، و3 في سيدي مخلوف.