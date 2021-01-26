عاجل: 83 وفاة و2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 25 جانفي الحالي، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 83 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6370 وفاة، منذ مارس الماضي.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 7814 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 148 ألفا و995 شخصا بعد تعافي 2255 مصابا، وذلك من بين 200 ألف و662 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب2183 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 420 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 157 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.