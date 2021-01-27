رسميا: البرلمان يصادق على منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة المشيشي..وهذه نتائج التصويت لكل وزير..

صادق نواب الشعب، في ختام الجلسة العامة مساء امس الثلاثاء،بالبرلمان والتي حضرها 183 نائبا على منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن التحوير الحكومي، الذي كان أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي الحالي.

وقد تم التصويت من طرف النواب للوزراء كل على حدى، وفي ما يلي تفاصيل التصويت لكل وزير:

-وزير العدل: يوسف الزواغي : 140 مع و3 محتفظ و49 ضد

-وزير الداخلية: وليد الذهبي : 138 مع و2 محتفظ و50 ضد

ـ وزير الصحة: الهادي خيري: 137 مع و2 محتفظ و51 ضد

ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي: 144 مع و49 ضد ودون احتفاظ

ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن احمد: 140 مع واحتفاظ نائب واحد و49 ضد

ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباح: 136 مع واحتفاظ نائب واحد و50 ضد

ـ وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرة: 118 مع و4 احتفاظ و55 ضد

ـ وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس: 131 مع و2 محتفظ و52 ضد

ـ وزير الفلاحة والموارد المائة: اسامة الخريجي: 128 مع و5 محتفظ و52 ضد

ـ وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن ابراهيم: 141 مع واحتفاظ واحد و48 ضد

ـ وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة: 138 مع و3 احتفاظ و43 ضد