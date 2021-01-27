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صفاقس : تسجيل 7 وفيات مقابل 254 اصابة جديدة وتعافي 263 حالة من الفيروس خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة

2021/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، 7 وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد مقابل 254 اصابة جديدة وتعافي 263 حالة من الفيروس، وفق البلاغ اليومي لتحيين الحالة الوبائية بالجهة الصادر اليوم الأربعاء عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.

وتفيد الإحصائيات الواردة بذات البلاغ، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها في صفاقس، كانت من ضمن 621 تحليلا مخبريا أجريت أمس الثلاثاء بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وعدد من المخابر الخاصة ليرتفع بذلك العدد الجملي لحاملي الفيروس بصفاقس منذ بداية الوباء إلى 19386 حالة مقابل تعافي 16545 شخصا من الفيروس فيما بلغ إجمالي الوفيات بصفاقس منذ بداية الوباء إلى 471 حالة.

وذكر البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بصفاقس، أنه يقيم حاليا بأقسام العناية المركّزة 25 مريضا مقابل 122 مريضا يقيم بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس و89 آخر يقيمون بالمصحات الخاصة.

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