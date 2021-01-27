قفصة: تسجيل 7 وفيات جديدة جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا” خلال 48 ساعة الأخيرة

أودى فيروس “كورونا” المستجدّ خلال 48 ساعة الاخيرة بحياة 7 أشخاص من ولاية قفصة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات نتيجة هذا الوباء منذ بدء ظهوره في شهر مارس من العام الماضي 2020، إلى 229 حالة وفاة، حسب ما أفادت به (وات) رئيسة لجنة المتابعة واليقظة بالادارة الجهوية للصحة، وداد زياني.

وقالت وداد زياني، يوم الاربعاء، أن 7 أشخاص من معتمديات المتلوي والقطار وبلخير والقصر وقفصة الجنوبية قد فارقوا الحياة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعد إصابتهم بعدوى فيروس “كورونا”

وسجّلت معتمدية قفصة الجنوبية أكبر حصيلة من حيث عدد الوفيات بفيروس “كورونا” بـ75 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الوفيات بالقطار 30 حالة، وبكلّ من الرديف بالمتلوي 28 وفاة بكل معتمدية منهما.

وأعلنت رئيسة لجنة المتابعة واليقظة، عن رصد 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وهي إصابات لأشخاص خضعوا خلال الفترة الممتدّة من 20 إلى 23 جانفي الجاري لإختبارات الكشف عن الفيروس بمخبر التحاليل التابع للمستشفى العسكري بتونس العاصمة.

وإرتفع عدد المصابين الذين لازالوا حاملين لفيروس “كورونا” بولاية قفصة، بعد رصد حالات العدوى الجديدة، إلى 312 مصابا، من بينهم 21 مصابا يقيمون بقسمي “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بقفصة وبالمستشفى المحلّي بالرديف .

وكشف آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بالجهة، عن أن 4093 شخصا قد إلتقطوا منذ شهر مارس من سنة 2020 عدوى هذا الفيروس، توفّي من بينهم 229 شخصا وتعافى 3552 آخرون.