البرلمان يراسل رئاسة الجمهورية لإعلامها بنتائج التصويت خلال جلسة منح الثقة للحكومة

السعوديّة تتفاوض من أجل توفير اللقاح لليمن ودول أخرى

انطلاق خدمة خلاص فواتير الصوناد عن بعد بداية من اليوم..

هام: مسؤول بوزارة التربية يكشف طريقة إحتساب المعدل السنوي ويوجه رسالة للاولياء..

جندوبة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة

2021/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تضمّن التقرير اليومي المحيّن المتعلق بالوضع الوبائي بولاية جندوبة، والصادر اليوم الاربعاء، عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة، تسجيل حالة وفاة بمعتمدية عين دراهم و11 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، توزّعت إلى معتمدية جندوبة بـ9 إصابات، وواحدة بوادي مليز، والأخيرة بمعتمدية فرنانة، ويرتفع بذلك عدد الإصابات بالجهة بلغ 2228 إصابة منها 48 حالة وفاة.

ويقيم بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة الى غاية 25 من الشهر الجاري 4 أشخاص أحدهم تم ايفاده من تونس الكبرى لعدم توفر أسرة إنعاش، و3 منهم من ولاية جندوبة، فيما يقيم وإلى ذات التاريخ بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية جندوبة 19 شخصا.

وأشار التقرير المحين الى ان عدد .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn