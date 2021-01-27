جندوبة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة

تضمّن التقرير اليومي المحيّن المتعلق بالوضع الوبائي بولاية جندوبة، والصادر اليوم الاربعاء، عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة، تسجيل حالة وفاة بمعتمدية عين دراهم و11 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، توزّعت إلى معتمدية جندوبة بـ9 إصابات، وواحدة بوادي مليز، والأخيرة بمعتمدية فرنانة، ويرتفع بذلك عدد الإصابات بالجهة بلغ 2228 إصابة منها 48 حالة وفاة.

ويقيم بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة الى غاية 25 من الشهر الجاري 4 أشخاص أحدهم تم ايفاده من تونس الكبرى لعدم توفر أسرة إنعاش، و3 منهم من ولاية جندوبة، فيما يقيم وإلى ذات التاريخ بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية جندوبة 19 شخصا.

وأشار التقرير المحين الى ان عدد .