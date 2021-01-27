سليانة: رفع 82 مخالفة إقتصادية خلال القيام ب1346 عملية رقابية منذ بداية شهر جانفي

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسليانة منذ بداية شهر جانفي الى غاية أول امس الاثنين 82 مخالفة إقتصادية مختلفة خلال القيام ب1346 عملية رقابية بكامل الولاية، وفق ماصرح به المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز ل(وات)

واضاف حريز ان المخالفات تعلقت بشفافية المعاملات والزيادة في الاسعار وقد تم حجز 8 قنطارات من مادة الفرينة المدعمة و75 علبة تبغ لاخفائها والامتناع عن بيعها

وبين انه بالرغم من تطور الوضع الوبائي فان مصالح المراقبة تلازم أعلى درجات اليقظة وتكثف من مجهوداتها لتأمين وصول كل المواد الاساسية وخاصة الاكثر استهلاكا من قبل المواطنين بمختلف المعتمديات، فضلا عن متابعة الاسواق

وأشار المسؤول في سياق متصل انه تم تسجيل تراجع في الأسعار مقارنة بالشهر الفارط وبالسنوات الماضية خاصة في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، فيما تم تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد كالطماطم والفلفل و البصل نظرا لنقص الانتاج وتضرر مادة الفلفل بسبب بعض الامراض الفيروسية

وأكد ان مصالح التجارة بصدد التنسيق مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمراقبة الأسعار وللحفاظ على “قفة” المواطن خاصة في مثل هذا الظرف وفق تعبيره