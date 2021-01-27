أريانة: معتمدية أريانة تُصنّف الاولى على مستوى الجهة من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد

احتلت معتمدية أريانة المرتبة الاولى على مستوى ولاية اريانة من حيث عدد الاصابات بفيروس “كورونا” المستجد حيث سجّلت إجمالي 3355 اصابة منذ انتشار الجائحة الى حدود يوم 25 جانفي الجاري، تليها معتمدية سكرة بـ1809 اصابات، وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.

كما سجلت معتمدية رواد 1211 اصابة بالفيروس، الى جانب ارتفاع عدد الاصابات بالمنيهلة التي سجل بها 1102 اصابة، فيما تم رصد ادنى عدد للاصابات (اقل من الف اصابة) بكل من التضامن التي بلغ عدد الاصابات بها الى حد الان 738 اصابة، تليها قلعة الاندلس بـ294 اصابة، وسيدي ثابت ب199 اصابات.

ويشار إلى تسجيل ولاية اريانة لاجمالي 8708 اصابة بفيروس كورونا المستجد منذ انتشاره الى حدود يوم 25 جانفي الجاري منها 98 اصابة مستوردة و8610 اصابة محلية مع تسجيل نحو 252 حالة وفاة وتعافي 7405 شخصا.