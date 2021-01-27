المهدية – كوفيد19: نتائج تحاليل 66 عيّنة تؤكد وفاة 6 مصابين بالوباء

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ66 عينة، صدرت اليوم الأربعاء، وفاة 6 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد أي بنسبة تقارب 9 بالمائة، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وتتوزع حالات الوفاة الجديدة إلى حالتين من معتمدية المهدية (مواطن يبلغ من العمر 75 سنة ومواطنة ناهز سنها 69 سنة)، ومواطنتين من معتمدية سيدي علوان (70 و83 عاما)، ومواطن من معتمدية السواسي (60 سنة)، وآخر من معتمدية الجم (60 سنة).

وكشفت نفس النتائج عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت إلى 12 بالمهدية، و8 بالشابة، و4 بسيدي علوان، وإصابة واحدة لكل من الجم، وقصور الساف، وبومرداس، والسواسي.

وارتفع إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 6710 حالة إصابة، من بينها 165 حالة وفاة، و4943 حالة شفاء، إلى جانب 1602 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ويقيم بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية حاليا 51 مصابا من بينهم 14 بقسم الانعاش، و29 بقسم الاكسجين بوحدة كوفيد، و8 بقسم الاستعجالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهة ستشهد، غدا الخميس، افتتاح مخبر التحاليل المخصص لتحليل عينات المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس “كوفيد 19” وهو الأول من نوعه في الجهة التي كانت عيّناتها ترسل إلى مخبري المنستير وسوسة.

ويعمل المختصون على وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بتركيز التجهيزات والمعدات الضرورية بهذا المخبر الذي أحدث بقسم الاستعجالي الجديد والذي بلغت نسبة التقدم في انجازه، إلى حد اليوم، 90 بالمائة.

وكان المستشفى الجامعي الطاهر صف رقد استقبل، أمس الثلاثاء، 9 معدات تنفس اصطناعي (3 أجهزة بقوة 5 لتر، و6 أجهزة بقوة 10 لتر) في شكل مساعدات طبية شارك في توفيرها نادي روتاري سيدي بوسعيد والمهدية، والبنك العالمي التونسي، واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي.

وينتظر أن تساهم هذه الأجهزة في سدّ النقص الذي يعانيه القطاع الصحي بالمهدية في تقديم المساعدة الطبية لمرضى فيروس “كورونا” بالجهة.