المنستير: تسجيل حالتي وفاة و213 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

تطور مجموع ضحايا فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 279 وفاة منها حالتي وفاة جديدة، و213 إصابة جديدة من مجموع 12 ألفا و413 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الثلاثاء

وافاد المدير الجهوي للصحة حمودة الببة (وات) بان الاصابات الجديدة توزعت إلى 110 إصابة بالمنستير، و24 إصابة ببنبلة، و20 إصابة بطبلبة، و15 إصابة بقصر هلال، و9 إصابات بالساحلين، و9 إصابات بالوردانين، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالبقالطة، وإصابتين ببني حسان، وإصابتين بالمكنين، وإصابتين بزرمدين، و9 إصابات غير محدد مكانها.

وشهدت ولاية المنستير ارتفاعا في جملة حالات التعافي إلى 8446 إصابة من بينهم 221 حالة شفاء جديدة، واتمام مجموع 56 ألفا و798 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية في الوقت الذي يواصل 11 ألفا و64 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو هم تحت المتابعة الصحية

وتوجد 3688 حالة مازالت حاملة لفيروس “كورونا” المستجد من بينهم 78 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي بلغت فيه نسبة اشغال أسرة “الكوفيد” 84 فاصل 8 في المائة، حسب ذات الحصيلة.

وبلغ مجموع تحاليل عينات تقصي الفيروس بولاية المنستير، التي وقع اجراؤها منذ مارس 2020 وإلى غاية 26 جانفي الجاري 47 ألفا و689 تحليلا.

وأفاد الببة أنّه حسب اخر حصيلة لا يوجد بالمركز الوطني لحاملي “الكوفيد” بالمنستير أية حالة مصابة بفيروس “كورونا” في حين يوجد 43 شخصا بالمركز الجهوي لحاملي “الكوفيد” بأحد النزل بالمنطقة السياحية بالمنستير، و24 حالة في المستشفى الميداني الموجود في ذات النزل الذي يحتضن المركز الجهوي لحاملي “الكوفيد”