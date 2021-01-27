تطاوين: تسجيل حالة وفاة واحدة و27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا “خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في معتمدية غمراسن، ما رفع العدد الجملي للوفيات بهذا الوباء منذ تفشيه في مارس الماضي، إلى 126 وفاة، منها 51 حالة بتطاوين الشمالية، و29 في غمراسن، و27 في تطاوين الجنوبية، و6 حالات في بني مهيرة، و5 في البئر الاحمر، و4 في الصمار، وحالتي وفاة (02) في كل من رمادة وذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة حسب تحيينها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، اليوم الاربعاء، أيضا، 27 إصابة جديدة، تتوزع الى 10 اصابات في تطاوين الشمالية، ومثلها (10) في غمراسن، و5 إصابات في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة (01) في رمادة، ومثلها في ذهيبة، ما رفع إجمالي الإصابات منذ مارس الفارط، إلى 2197 إصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا، 334 شخصا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، الى جانب خضوع 5 مصابين يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.