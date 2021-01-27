نشرة منتصف النهار حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

البرلمان يراسل رئاسة الجمهورية لإعلامها بنتائج التصويت خلال جلسة منح الثقة للحكومة

السعوديّة تتفاوض من أجل توفير اللقاح لليمن ودول أخرى

انطلاق خدمة خلاص فواتير الصوناد عن بعد بداية من اليوم..

تطاوين: تسجيل حالة وفاة واحدة و27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا “خلال الـ24 ساعة الماضية

2021/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في معتمدية غمراسن، ما رفع العدد الجملي للوفيات بهذا الوباء منذ تفشيه في مارس الماضي، إلى 126 وفاة، منها 51 حالة بتطاوين الشمالية، و29 في غمراسن، و27 في تطاوين الجنوبية، و6 حالات في بني مهيرة، و5 في البئر الاحمر، و4 في الصمار، وحالتي وفاة (02) في كل من رمادة وذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة حسب تحيينها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، اليوم الاربعاء، أيضا، 27 إصابة جديدة، تتوزع الى 10 اصابات في تطاوين الشمالية، ومثلها (10) في غمراسن، و5 إصابات في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة (01) في رمادة، ومثلها في ذهيبة، ما رفع إجمالي الإصابات منذ مارس الفارط، إلى 2197 إصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا، 334 شخصا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، الى جانب خضوع 5 مصابين يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn