قفصة: تخصيص 1500 مساعدة عينية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لمجابهة موجة البرد

قال المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية قفصة فؤاد جلول، أن المصالح الجهوية والمحلية للتضامن الاجتماعي بالجهة، خصصت مساعدات عينية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، تتنزل في إطار البرنامج القار للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لمجابهة موجة البرد.

وبيّن جلول في تصريح لـ(وات)، أن المساعدات تتمثل في 10 أطنان من المواد الغذائية، و1000 غطاء صوفي، و10 آلاف قطعة من الألبسة، و1200 احذية عادية ورياضية، و2000 كمامة، قدرت قيمتها المالية بـ100 ألف دينار.

وأضاف، أن 1500 عائلة معوزة ومحدودة الدخل من مختلف معتمديات الولاية، ستنتفع بهذه المساعدات، وذلك بحصة 100 مساعدة عينية لكل معتمدية، باستثناء معتمدية قفصة الجنوبية، التي ستنتفع بـ300 إعانة، نظرا لكثافتها السكانية.

من جانب آخر، افاد ذات المصدر، بأنه وفي اطار برنامج المساعدات الظرفية والمدرسية الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المصالح الجهوية للتضامن الاجتماعي بقفصة، فقد تم تمكين 3500 عائلة معوزة ومحدودة الدخل من مساعدات مالية بقيمة جملية قدرت بـ35 الف دينار، بحصة 100 دينار لكل عائلة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 ديسمبر 2020 إلى غاية 15 جانفي الجاري.