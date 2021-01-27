قرار إسناد المنحة الاستثنائية الشهرية بقيمة 200 د للعاملين في قطاع السياحة والصناعات التقليدية يصدر بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 26 جانفي 2021، قرار إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية بقيمة 200 دينار للعاملين في قطاع السياحة والصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة (جزئيا أو كليا) أو المتضررة من تداعيات فيروس كوفيد – 19 وكذلك الأدلاء السياحيين طيلة فترة التوقف عن النشاط.

ويتعيّن على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية الراغبة في تمتيع عمالها بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية تقديم مطالب بعنوان كل شهر حصريا عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض “social.tn.helptourism”.

وتتولى وزارة السياحة، وفق ذات المصدر، اعداد قائمات إسمية للأدلاء السياحيين المقترحين للانتفاع بالمنحة الاستثنائية الشهرية (200 دينار) وإحالتها كل شهر إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ البت فيها، وفق ما صدر في الرائد الرسمي التونسي.

وتتكفل الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، بوزارة الشؤون الاجتماعية، إعداد مقررات صرف هذه المنحة الاستثنائية والشهرية لفائدة الأدلاء السياحيين المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ إمضائها من قبل الوزير.

ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة الأدلاء السياحيين وذلك في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.