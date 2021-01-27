تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبليحالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد و14 اصابة جديدة من بين نتائج العينات التي وردت مساء امس الثلاثاء على الادارة الجهوية للصحة من المخابر المرجعية ونتائج عدد من التحاليل السريعة التي تجريها مختلف الدوائر الصحية بالجهة اضافة الى نتائج تحاليل وردت من مخابر خاصة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات المؤكدة التي سجلتها الجهة منذ ظهور الوباء الى 4500 حالة منها 3971 حالة تعافي، فيما لا تزال 360 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 169 حالة وفاة

ولاية الكاف

سجلت ولاية الكاف، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، واصابة 23 شخصا بالعدوى من جملة 82 عينة تحليل رفعت بتاريخ 25 جانفي الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 148 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4642 حالة منها 4455 حالة شفاء، فيما استقر الحالات المقيمة في المستشفيات في حدود 42 شخصا منهم 06 أشخاص في اقسام الانعاش

ولاية جندوبة

سجلت ولاية جندوبة، اليوم الأربعاء، حالة وفاة بمعتمدية عين دراهم و11 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، توزّعت إلى معتمدية جندوبة بـ9 إصابات، وواحدة بوادي مليز، والأخيرة بمعتمدية فرنانة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالجهة بلغ 2228 إصابة منها 48 حالة وفاة.

ويقيم بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة الى غاية 25 من الشهر الجاري 4 أشخاص أحدهم تم ايفاده من تونس الكبرى لعدم توفر أسرة إنعاش، و3 منهم من ولاية جندوبة، فيما يقيم وإلى ذات التاريخ بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية جندوبة 19 شخصا.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 7 وفيات بسبب فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن 254 اصابة جديدة و 263 حالة شفاء، وذلك من جملة 621 تحليلا مخبريا، ما يرفع العدد الجملي لحاملي الفيروس بصفاقس منذ بداية الوباء إلى 19386 منها 16545 حالة شفاء و471 حالة وفاة.

ولاية قفصة

أودى فيروس “كورونا” المستجدّ خلال 48 ساعة الاخيرة بحياة 7 أشخاص من معتمديات قفصة الجنوبية والمتلوي والقطار وبلخير والقصر بولاية قفصة، رصد 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”،لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 4093 مصابا، توفّي من بينهم 229 شخصا وتعافى 3552 آخرون.

هذا ويبلغ حاليا عدد المصابين الذين لازالوا حاملين لفيروس “كورونا” بولاية قفصة، بعد رصد حالات العدوى الجديدة، إلى 312 مصابا، من بينهم 21 مصابا يقيمون بقسمي “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بقفصة وبالمستشفى المحلّي بالرديف.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ66 عينة، صدرت اليوم الأربعاء، وفاة 6 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد أي بنسبة تقارب 9 بالمائة، إلى جانب تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس توزعت إلى 12 بالمهدية، و8 بالشابة، و4 بسيدي علوان، وإصابة واحدة لكل من الجم، وقصور الساف، وبومرداس، والسواسي، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 6710 حالة إصابة، من بينها 165 حالة وفاة، و4943 حالة شفاء.

ويبلغ حاليا عدد الحالات التي لازالت حاملة للفيروس 1602 حالة نشطة، يقيم من بينها 51 مصابا بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية من بينهم 14 بقسم الانعاش، و29 بقسم الاكسجين بوحدة كوفيد، و8 بقسم الاستعجالي.

ولاية المنستير

تطوّر مجموع جالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية المنستير إلى 279 وفاة منها حالتي وفاة جديدتين، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و413 إصابة منها 213 إصابة جديدة توزعت إلى 110 إصابة بالمنستير، و24 إصابة ببنبلة، و20 إصابة بطبلبة، و15 إصابة بقصر هلال، و9 إصابات بالساحلين، و9 إصابات بالوردانين، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالبقالطة، وإصابتين ببني حسان، وإصابتين بالمكنين، وإصابتين بزرمدين، و9 إصابات غير محدد مكانها.

كما شهدت الجهة ارتفاعا في جملة حالات التعافي إلى 8446 إصابة من بينها221 حالة شفاء جديدة، واتمام مجموع 56 ألفا و798 شخصا فترة الحجر الصحي في الوقت الذي يواصل فيه 11 ألفا و64 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات التي لازالت حاملة للفيروس 3688 حالة، من بينها 78 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي بلغت فيه نسبة إشغال أسرة “الكوفيد” 84.8 في المائة.

وحسب اخر حصيلة لا يوجد بالمركز الوطني لحاملي “الكوفيد” بالمنستير أية حالة مصابة بفيروس “كورونا”، في حين يقيم 43 شخصا بالمركز الجهوي لحاملي “الكوفيد” بأحد النزل بالمنطقة السياحية بالمنستير، و24 حالة في المستشفى الميداني الموجود في ذات النزل الذي يحتضن المركز الجهوي لحاملي “الكوفيد”.

ولاية بن عروس

ارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية بن عروس إلى 8398 إصابة بعد تسجيل 57 إصابة جديدة من جملة 202 اختبار فحص خلال الـ24 ساعة المنقضية، فضلا عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 318 حالة وفاة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، فيما تماثل للشفاء 7 اشخاص من بين المصابين ليبلغ اجمالي عدد الحالات المتعافية منذ بداية تفشي الفيروس 7188 حالة.

هذا ويبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة التي مازالت حاملة للفيروس 892 حالة يقيم منها بالمستشفى الجهوي بالياسمينات 46 مصابا يتوزعون على 16 مصابا بقسم ألاستعجالي، و22 بقسم الطب الباطني، و8 مصابين بقسم الإنعاش، و23 مصابا بمركز الحجر الصحي الاجباري ببرج السدرية، والبقية سواء بالحجر الذاتي الإجباري بالمنازل او بمركز الحجر الصحي بالمنستير.

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة فيروس “كورونا” في معتمدية غمراسن، و27 إصابة جديدة توزعت الى 10 اصابات في تطاوين الشمالية، ومثلها في غمراسن، و5 إصابات في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة بكل من رمادة، وذهيبة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ مارس الفارط إلى 2197 إصابة منها 126 حالة وفاة.

ويخضع حاليا، 334 شخصا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، الى جانب خضوع 5 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولاية أريانة

سجّلت ولاية أريانة، خلال اليومين الفارطين، 250 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد، ارتفع معها إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 8958 إصابة (توزّعت إلى4857 إناث و4101 ذكور)، منها 266 حالة وفاة و7930 حالة شفاء.

كما ارتفع عدد حالات الايواء بالمستشفيات الى نحو 26 حالة، منها 3 حالات بقسم الانعاش، و23 حالة تخضع للتنفس عبر اجهزة الاكسيجين.