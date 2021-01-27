الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 10- النتائج الكاملة و الترتيب

في ما يلي النتائج الكاملة وهدافو مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:
اليوم الأربعاء :
في باردو
الملعب التونسي 0
اتحاد بن قردان 0
في تطاوين
اتحاد تطاوين 0
مستقبل سليمان 1 حمزة الصيد دق 18
في القيروان
شبيبة القيروان 1 أحمد العامري دق 6
النجم الساحلي 3 سليمان كوليبالي دق 31 “ض. ج” و دق 62 – أيمن الصفاقسي دق 52
في المهدية
مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم دق 12
النادي البنزرتي 0
في المنزه
النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي د79
الاتحاد المنستيري 3 حكيم تقا د58 ومعتصم صبو د63 وعلي العمري د85
الثلاثاء 26 جانفي
في باجة
الأولمبي الباجي 1/ جاك بيسون د36
– الترجي الرياضي التونسي 4
عبد الرؤوف بن غيث د10 وطه ياسين الخنيسي 49 و64 وانيس البدري د91
في صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي 2
محمد علي منصر د18 وفراس شواط د81
– نجم المتلوي 1
محمد جمعة خليج د29
الترتيب الحالي
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 22 9 7 1 1 15 6
2- النادي الصفاقسي 17 8 5 2 1 13 4
– النجم الساحلي 17 8 5 2 2 14 8
– اتحاد بن قردان 17 10 4 5 1 8 2
– مستقبل سليمان 17 10 5 2 3 15 14
6 – مستقبل الرجيش 15 10 4 3 3 8 7
7- نجم المتلوي 14 10 4 2 4 6 7
8 – الملعب التونسي 13 9 3 4 2 11 8
9- الاتحاد المنستيري 11 9 3 2 4 10 10
10- الاولمبي الباجي 10 9 2 4 3 9 12
11- النادي البنزرتي 9 10 2 3 5 8 12
12- اتحاد تطاوين 8 10 1 5 4 3 6
13- النادي الافريقي 7 10 1 4 5 9 17
14- شبيبة القيروان 1 8 0 1 7 4 17