الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 10- النتائج الكاملة و الترتيب

في ما يلي النتائج الكاملة وهدافو مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

اليوم الأربعاء :

في باردو

الملعب التونسي 0

اتحاد بن قردان 0

في تطاوين

اتحاد تطاوين 0

مستقبل سليمان 1 حمزة الصيد دق 18

في القيروان

شبيبة القيروان 1 أحمد العامري دق 6

النجم الساحلي 3 سليمان كوليبالي دق 31 “ض. ج” و دق 62 – أيمن الصفاقسي دق 52

في المهدية

مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم دق 12

النادي البنزرتي 0

في المنزه

النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي د79

الاتحاد المنستيري 3 حكيم تقا د58 ومعتصم صبو د63 وعلي العمري د85

الثلاثاء 26 جانفي

في باجة

الأولمبي الباجي 1/ جاك بيسون د36

– الترجي الرياضي التونسي 4

عبد الرؤوف بن غيث د10 وطه ياسين الخنيسي 49 و64 وانيس البدري د91

في صفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي 2

محمد علي منصر د18 وفراس شواط د81

– نجم المتلوي 1

محمد جمعة خليج د29

الترتيب الحالي

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 22 9 7 1 1 15 6

2- النادي الصفاقسي 17 8 5 2 1 13 4

– النجم الساحلي 17 8 5 2 2 14 8

– اتحاد بن قردان 17 10 4 5 1 8 2

– مستقبل سليمان 17 10 5 2 3 15 14

6 – مستقبل الرجيش 15 10 4 3 3 8 7

7- نجم المتلوي 14 10 4 2 4 6 7

8 – الملعب التونسي 13 9 3 4 2 11 8

9- الاتحاد المنستيري 11 9 3 2 4 10 10

10- الاولمبي الباجي 10 9 2 4 3 9 12

11- النادي البنزرتي 9 10 2 3 5 8 12

12- اتحاد تطاوين 8 10 1 5 4 3 6

13- النادي الافريقي 7 10 1 4 5 9 17

14- شبيبة القيروان 1 8 0 1 7 4 17