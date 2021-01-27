أريانة: تسجيل إجمالي 266 حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية أريانة، الى نحو 266 حالة وفاة، الى جانب تسجيل 250 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال اليومين الفارطين، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء، إلى 8958 إصابة، منها 99 اصابة مستوردة و8859 اصابة محلية، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.

وتوزعت الاصابات، وفق ذات التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، بين الاناث بـ4857 اصابة والذكور بـ4101 اصابة، كما ارتفع عدد حالات الايواء بالمستشفيات الى نحو 26 حالة، منها 3 حالات بقسم الانعاش، و23 حالة تخضع للتنفس عبر اجهزة الاكسيجين، مقابل تعافي 7930 شخصا.

وسجلت الجهة منذ بداية شهر جانفي الحالي، 3117 اصابة بفيروس “كورونا” المستجد، منها 3111 اصابة محلية، و06 اصابات مستوردة، توزعت بين الاناث بـ1713 اصابة والذكور بـ1404 اصابة، في حين بلغ عدد الوفيات بالفيروس منذ بداية الشهر الحالي، 56 حالة وفاة، وعدد حالات الشفاء التام 1783 حالة.

يشار الى أن المصالح الجهوية للصحة قامت بـ12643 تحليلا للتقصي عن فيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ انتشار الوباء، منها 7936 تحليلا مخبريا و4707 اختبارات سريعة.

وقد كشفت الاختبارات السريعة المنجزة بالجهة، عن إصابة 1005 أشخاص بالفيروس، 721 منهم تم رصد إصاباتهم منذ بداية شهر جانفي الجاري.