76 وفاة و1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، أنه تم بتاريخ 26 جانفي الحالي، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 76 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6446 وفاة، منذ مارس الماضي.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 5976 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 151 ألفا و214 شخصا بعد تعافي 2219 مصابا، وذلك من بين 202 ألف و323 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب2210 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 432 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 150 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.