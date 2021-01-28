قبلي: تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” واستقرار إجمالي الوفيات في حدود 169 حالة

أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، بأن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل استقرار في عدد الوفيات في حدود 169 حالة، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء، إلى 4586 إصابة.

وأشار الحداد، الى أن أغلب الإصابات، وقع التفطن إليها عبر التحاليل السريعة التي تجريها مختلف الدوائر الصحية بالجهة، سواء في اطار حملات التقصي النشطة عن الفيروس او لبعض الحالات المشتبهة التي ترد على المؤسسات الصحية، فضلا عن نتائج العينات التي وردت على الادارة الجهوية من المخبر المرجعي بمستشفى القصاب بالعاصمة، وعدد من النتائج الواردة من بعض المخابر الخاصة.

وأشار ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الخميس، إلى أن الجهة تعدّ حاليا، 355 حالة نشيطة، فيما بلغ اجمالي الحالات المتعافية 4061 حالة.

يذكر أن الجهة سجلت خلال الموجة الاولى من انتشار فيروس “كورونا”، 111 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها حالة وفاة وحيدة، فيما تعافى بقية المصابين، في حين سجلت الجهة بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط، 4475 اصابة مؤكدة، منها 168 حالة وفاة، و3951 حالة تعافي، فيما لا تزال 355 حالة مصنفة نشطة (حاملة للفيروس).