سليانة: تسجيل حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سليانة، أمس الأربعاء، حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 2531 حالة مؤكدة، والوفيات إلى 110 حالات، وفق ما ذكره، ظهر اليوم الخميس، كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة،عماد الصغير.

وأضاف الصغير، لـ”وات، أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري يبلغ حاليا 142 حالة، في المقابل بلغ عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة 232 إصابة.

وبيّن، أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 15 حالة، منها حالتين في الإنعاش و11 حالة في المستشفيات المحلية.