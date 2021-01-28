نابل: استئناف الدروس بعدد من المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بعد تعليقها بسبب غياب البروتوكول الصحي

استؤنفت الدروس صباح اليوم الخميس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بكل من معتمديتي قربة ومنزل تميم من ولاية نابل بعد تعليقها منذ يوم الاثنين الفارط نظرا لعدم توفر البروتوكول الصحي

واكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بنابل محرز بلحاج مبروك في تصريح لمراسلة (وات)، استئناف الدروس بعد تدخل السلط المحلية وتعهدها بتعقيم المؤسسات التربوية المذكورة وتوفير أجهزة قيس الحرارة ومستلزمات التطهير والتعقيم

وأشار الى انطلاق الدروس بعد الاتفاق على توفير الحد الادنى من مستلزمات الحماية في انتظار تفعيل ما تعهدت به وزارة التربية خلال الجلسات الماراطونية التي انعقدت خلال الايام الاخيرة بالجهة لتفادي النقائص المرصودة وتوفير مستلزمات الوقاية حفاظا على سلامة التلاميذ والاطار التربوي

وفي السياق ذاته، أشار بلحاج مبروك الى تواصل تعليق الدروس ببعض المؤسسات التربوية على غرار المعاهد الثانوية بكل من الهوارية وحمام الغزاز وزاوية المقايز نظرا لغياب وسائل الحماية وعدم توفير ابسط الضروريات لاستئناف الدروس في ظروف طيبة

وأكد عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقربة محمد علي الخمير انه تم اليوم الخميس استئناف الدروس بالمؤسسات التربوية بمعتمدية قربة، بعد الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة امس الاربعاء بمقر المعتمدية للتدخل العاجل لتعقيم المؤسسات التربوية بصفة دورية وتوفير مستلزمات الوقاية

وأشار إلى إشكالية الاكتظاظ التي تحول دون تطبيق الاجراءات الوقائية ببعض المؤسسات التربوية، مشددا على حرص ادارة المعاهد على تطبيق البرتوكول الصحي ومنه بالخصوص قيس حرارة التلاميذ عند الدخول الى المؤسسات التربوية