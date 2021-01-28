كوفيد – 19: المسافرون الى بلجيكا مطالبون بالاستظهار بتحليل سلبي – الخطوط التونسية

افادت شركة الخطوط التونسية، انه يتعين على المسافرين على متن رحلاتها والمتوجهين الى بروكسال (بلجيكا) الاستظهار عند التسجيل، بتحليل سلبي لفيروس كورونا المستجد – بي سي آر- لم يمض على القيام به 72 ساعة.

واكدت الخطوط التونسية، في بلاغ نشرته على صفحتها على فايسبوك، الخميس، انه بامكان المسافرين المقيمين في بلجيكا القيام بهذا التحليل حال قدومهم.

وذكرت بان هذه الاجراءات تأتي بسبب الظرف الصحي في بلجيكا مشيرة الى انه يتوجب على كل المسافرين تعليل اسباب سفرهم من خلال “تصريح على الشرف” وملىء استمارة خاصة. ودعت الشركة، المعنيّين لمراجعة المصالح المختصة لمزيد من التفاصيل.

وبينت انه يمكن تحميل نموذج التصريح على الشرف والاستمارة الخاصة بالمسافرين على التوالي على الموقعين التاليين:

https://cutt.ly/yj5PAys

https://cutt.ly/8j5PhMh

وفرضت بلجيكا بداية من 27 جانفي 2021 قيودا على السفر في محاولة منها لتطويق تفشي كوفيد – 19 وبات يمنع على كل المسافرين غير المضطرين الى التحول الى بلجيكا، السفر اليها وذلك حتى 1 مارس 2021 كما ورد على موقع سفارة بلجيكا بتونس.