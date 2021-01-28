جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 28 جانفي 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تصريح رئيس جمعية القضاة حول التعامل الامني مع الاحتجاجات الاخيرة وادارة الصحة في سوسة تنفي تسجيل اصابة بالسلالة الجديدة لكورونا وتراجع عدد المسافرين عبر الرحلات البحرية الى 50 بالمائة بسبب كورونا اضافة الى دراسة بريطانية تكشف ان الكرة الارضية ستغرق قريبا .

وقد اورد موقع اذاعة “شمس اف ام ” تصريحا لرئيس جمعية القضاة انس الحمايدي الذي اعتبر فيه ان التعامل الامني مع الاحتجاجات السلمية الاخيرة غير مسبوق ونزعة زجرية متصاعدة تثير الخوف .

” واضاف في برنامج “”هنا شمس ” ان التعاطي مع الاحتجاجات السلمية بمدرعات وتعزيزات امنية كبيرة هو بدايات المساس بالحق الدستوري في التظاهر والاحتجاج ، محملا مسؤولية هذا التعامل الامني المفرط مع المحتجين للسلطة التنفيذية ومن اعطى الاوامر لاستعمال المدرعات .

وتطرق موقع اذاعة “موزاييك اف ام” الى مداخلة حفصية العذاري المكلفة بالاعلام في الادارة الجهوية للصحة في سوسة التي نفت فيها تسجيل اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لتلميذة في سوسة كما تم تداوله في بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”

واوضحت المتحدثة ، ان احد مستشفيات الجهة استقبل يوم السبت الماضي

طفلة تحمل اعراض كورونا وقد اثبت التحليل المخبري الذي خضعت اليه اصابتها بالفيروس ،بعد ان تلقت العدوى من احد افراد العائلة ، وقد تم نقلها الى قسم العناية المركزة بالمستشفى بعد تسجيل نقص في نسبة الاكسيجين في الدم وهي اليوم بصحة جيدة حسب تصريحها.

وجاء في نفس الموقع ان رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله انتقد غياب مادة الزيت المدعم من الاسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفي ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن،مؤكدا في السياق ذاته تلقي المنظمة عديد التشكيات من قبل المواطنين بالخصوص .

وطالب سليم سعد الله بتوفير هذه المادة في المناطق الشعبية وتوجيهها لمستحقيها منددا بعديد التجاوزات .

وذكر ذات الموقع ،ان من تداعيات جائحة كورونا السنة الماضية تسجيل تراجع ب50 بالمائة في حركة المسافرين القادمين عبر رحلات بحرية وذلك وفق ما صرح به المدير العام للنقل البحري والموانىء بوزارة النقل واللوجستيك يوسف بن رمضان.

واضاف انه تم خلال سنة 2019 تسجيل قدوم 730 الف مسافر عن طريق البحر في حين تم خلال 2020 تسجيل 360 الف مسافر فقط عبر رحلات بحرية .

وفي اخبار العالم ، ذكر موقع “سكاي نيوز” ان دراسة نشرها معهد ابحاث استرالي كشفت ان البرازيل هي اسوا دولة من حيث ادارة ازمة وباء كوفيد 19 في حين ان نيوزيلندا هي الافضل في العالم .

واجرى معهد “لوي ” في سيدني تقييما لنحو مائة دولة بناء على ستة معايير من بينها عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وعدد الوفيات ووسائل الكشف عن الاصابات .

واشار الموقع الى ان نيوزيلندا التي نجحت الى حد بعيد في السيطرة على الوباء بفضل اغلاق حدودها فان كل من الفيتنام وتايوان وتايلاندا وقبرص ورواندا وايسلندا واستراليا ولاتفيا وسيريلنكا دخلوا الى لائحة الدول العشر الاولى التي كانت لديها الاستجاابات الافضل للازمة الصحية .

ونشر موقع قناة “نسمة “ان دراسة حديثة حول المناخ اصدرتها جامعة ليدرز البريطانية حذرت من ان اليابسة مهددة بالغرق بسبب ارتفاع نسق ذوبان الجليد في القطبين .

واكدت الدراسة ،ان معدل ذوبان الثلوج تضاعف في العشريتين السابقتين ليصل الىلا اكثر من 28 الف مليار طن من الجليد وفق ما ورد في الموقع ذاته .

وقد اكد احد الخبراء الذين ساهموا في صياغة الدراسة ان عددا من المدن والدول الشاطئية مهددة فعلا بالغرق خلال سنوات اذا لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة من اجل الحد ىمن ظاهرة الاحتباس الحراري .