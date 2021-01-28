بورصة تونس تنهي حصة الخميس على منحى ايجابي

أنهت بورصة تونس معاملات حصة الخميس على منحى ايجابي وارتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 58ر0 بالمائة عند مستوى 80ر6653 نقطة، وسط حجم تبادل جملي ناهز 3ر5 مليون دينار (م د)، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وتصدر سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية قائمة الارتفاعات، ليتطور سعره بنسبة 2ر4 بالمائة (250ر1 د)، تلاه سهم شركة “آرليكيد” الذي ارتفع بنحو 6ر3 بالمائة (000ر100د) مع حجم تبادل بقيمة 18 ألف دينار.

وتقلص، في المقابل، سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بنسبة 5 بالمائة (950ر0 د) مع حجم تبادل بلغ 88 ألف دينار، متبوعا بسهم مجموعة “بولينا” القابضة الذي تدحرجت قيمته بنسبة 9ر2 بالمائة (000ر10 د)، ثم شركة بيع المنتوجات الصحية بنحو 3ر2 بالمائة (000ر12 د).