تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” في معتمدية تطاوين الشمالية، الى جانب 11 اصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الى 127 حالة وفاة، والاصابات إلى 2208 اصابة، وذلك منذ بداية تفشي الوباء.

وتوزعت الإصابات الجديدة، الى 5 اصابات في تطاوين الشمالية، و4 اصابات في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة في كل من غمراسن والبئر الاحمر.

ويخضع حاليا، 280 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، و5 للعلاج والمراقبة الطبية في قسم “كوفيد-“19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و3 بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 7 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 86 إصابة جديدة ، مقابل رصد 162 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة الوبائية، الى 18472 إصابة، منها 478 حالة وفاة، و16707 حالة تعافي.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة، 22 مصابا بالفيروس، و121 مريضا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، في حين يقيم 97 آخرون بالمصحات الخاصة.

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و3 وفيات جديدة، أمس الاربعاء، بدوار هيشر ووادي الليل والمرناقية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 5502 اصابة، منها 250 حالة وفاة، و4702 حالة تعافي.

وارتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى 550 حالة، منها 543 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، و7 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (255 حالة)، وطبربة (91 حالة ) والمرناقية ( 58 حالة) ووادي الليل (53 حالة) ودوار هيشر (44 حالة ) والجديدة (28 حالة)، وبرج العامري (13 حالة) ، والبطان (08 حالات).

* ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالتي وفاة بفيروس “كورونا”، و69 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وحالتي وفاة لشخصين أصيلي معتمدية الرقاب وجلمة، مقابل رصد 31 حالة تعافي.

ويرتفع بذلك، العدد الجملي للإصابات إلى 4368 إصابة، والوفيات الى 145 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية تفشي الفيروس مجموع 3339 متعاف.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، بـ1796 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ552 إصابة، والرقاب بـ456 إصابة، وجلمة بـ249 إصابة، والسبالة بـ245 إصابة، وبئر الحفي بـ200 إصابة، والمكناسي بـ193 إصابة، والمزونة بـ168 إصابة، وأولاد حفوز بـ159 إصابة، والسوق الجديد بـ137 إصابة، وبن عون بـ134 إصابة، ومنزل بوزيان بـ63 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ16 إصابة.

وقد تم اليوم الخميس رفع 184 عينة للتحلل، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا”، 16814 تحليلا.

* ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، اليوم الخميس،حالتي وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 92 حالة تعافي، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات إلى 167 حالة وفاة، والإصابات إلى 6815 إصابة مؤكدة، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي 5033 متعاف.

وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 47 بالمهدية (التي رصدت 149 إصابة جديدة خلال الـ4 أيام الأخيرة)، و18 بقصور الساف، و19 إصابة بالجم و14 بالشابة، و3 بهبيرة، وإصابتين (02) بملولش، وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان والسواسي.

وتعد الجهة حاليا، 1615 حالة نشطة (حاملة للفيروس)، منها 46 حالة محل إيواء بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، 13 بقسم الانعاش، و24 بقسم الاكسجين بوحدة كوفيد، و9 بقسم الاستعجالي.

* ولاية بن عروس

سجّلت ولاية بن عروس، خلال الـ24 ساعة المنقضية، 3 وفيات بفيروس “كورونا”، إلى جانب 150 إصابة جديدة، ليرتفع اجمالي الوفيات الى 321 حالة وفاة، والإصابات إلى 8548 إصابة، وذلك منذ بداية تفشي الوباء.

في المقابل، تم رصد 108 حالات تعافي من الفيروس، ليبلغ العدد الجملي للمتعافين 7296 حالة.

وبخصوص الحالات النشيطة، فيتقدر حاليا بـ931 حالة، منها 46 محل إيواء بالمستشفى الجهوي بالياسمينات، و22 بمركز الحجر الصحي الاجباري ببرج السدرية، فيما تتوزع باقي الحالات بين مركز الحجر الصحي بالمنستير والإيواء الذاتي.

* ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل استقرار في عدد الوفيات في حدود 169 حالة، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء، إلى 4586 إصابة.

وتعدّ الجهة حاليا، 355 حالة نشيطة، فيما بلغ اجمالي الحالات المتعافية 4061 حالة.

يذكر أن الجهة سجلت خلال الموجة الاولى من انتشار فيروس “كورونا”، 111 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها حالة وفاة وحيدة، فيما تعافى بقية المصابين، في حين سجلت بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط، 4475 اصابة مؤكدة، منها 168 حالة وفاة، و3951 حالة تعافي.

* ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الخميس، 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ما رفع عدد الوفيات إلى 106 حالات منذ ظهور الوباء.

وسجلت الجهة، أيضا، مجموع 67 حالة إيجابية حاملة للفيروس، ليرتفع على إثرها إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 2705 إصابات، منها 418 حالة نشيطة.

* ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة، أمس الأربعاء، حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 2531 حالة مؤكدة، والوفيات إلى 110 حالات.

ويبلغ عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري حاليا، 142 حالة.

وتعد الجهة، 15 حالة مقيمة بالمستشفى الجهوي بسليانة، منها حالتين في الإنعاش، و11 حالة في المستشفيات المحلية.