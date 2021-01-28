عاجل: تفاصيل جديدة عن جريمة الجديدة الشنيعة..القبض على شابين قتلا والدتهما بمطرقة..وهذا ما تم كشفه..

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بطبربة ظهر اليوم من ايقاف شابين ،من اجل جريمة قتل والدتهما واضرام النار في منزلها ، صبيحة يوم الاثنين 25 جانفي الجاري، وفق ماافاد به مصدر أمني مكتب وات بمنوبة

وأضاف أنه على اثر الإعلام عن احتراق منزل بجهة الجديدة والعثور على جثة امرأة محترقة بداخله، تم نقلها على قسم الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول ،اين أثبت تقرير الطب الشرعي تعرضها للقتل بالاعتداء بالة حادة، قبل اضرام النار في المنزل للتضليل.

وبفتح تحقيق في الجريمة والتركيز على محيطها العائلي ، حصرت الشبهة في ابني الضحية الذين تم ايقافهما اليوم بالعاصمة بصدد التنسيق لاقتناء مسدس، وذلك بعد ان تحصنا بالفرار الى منطقة المرسى وفق نفس المصدر.

واضاف انه بالتحري مع الشابين وهما تلميذ عمره 17 عاما والثاني وسنه 22 عاما يجرى تربصا باحد مراكز التكوين المهني ، تبين انه اثر نقاش حاد معها بسبب “افراطها في مراقبتهما وسلبها حريتهما” وفق قولهما ، قاما بطعنها بسكين ثم ثم انهالا عليها بمطرقة الى ان لفظت انفاسها، ولما تاكدا من مفارقتهل للحياة سكبا عليهل مادة حارقة ، ثم توليا اضرام النار في المنزل للتضليل والايهام بحادثة حريق ثم لاذا بالفرار الى جبل بجهة المرسى بعد الاستيلاء على مصوغها .

وتتواصل الابحاث في هذه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الام التي يفوق عمرها ال50 عاما،في انتظار احالة ابنيها على انظار القضاء من اجل القتل العمد .